"У 2020 році я захотів покинути Фенербахче. І тут надходить пропозиція з Росії. Тоді у Франції вже був введений карантин: все зачинено, сезон зупинений. В Росії все добре. А за два тижні і там все зупинилося. І вже після того, як усе закрилося на карантин, розпочалися проблеми.

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Мені дуже чемно сказали: "Слухай, нам треба обговорити деталі контракту. Потрібно знайти рішення, щоб його урізати і взагалі укласти нову угоду, де буде прописано кількість зіграних матчів". Я відповів, що так не піде. Запропонував Сочі виплатити мені половину суми за розірвання контракту, щоб я міг спокійно повернутися до Франції на час карантину. Але мене запевнили, що РПЛ скоро відновиться, і я отримаю всі гроші, але потрібен новий контракт.

Якось мені стукають у вікно, а я в той самий час отримую повідомлення: "Не відчиняй". Згодом довелося вийти в магазин, і на вулиці я бачу, що до мене прислали здорованя на крутій тачці. Після мого повернення з покупками він із ще одним чоловіком просто заходять у квартиру і сідають навпроти мене. Один кладе на стіл контракт, у якому половина сторінки надрукована російською, а половина – англійською, і каже мені: "Підписуй". У мене поруч із телевізором стояла ігрова приставка з камерою для ігор через мережу, і я кажу, що нас знімає ця камера, хоча приставка навіть не була увімкнена. Лише через якийсь час, вже з моїми адвокатами, підключивши службу безпеки Федерації футболу Франці та ФІФА, нам вдалося законно розірвати контракт", – розповів Рамі в інтерв'ю Le QG.

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