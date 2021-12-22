"Думали, що маю український паспорт": естонські клуби не захотіли співпрацювати з росіянином
Головний тренер російського Динамо-Владивосток Сергій Бойко розповів, як не зміг працевлаштуватися в Естонії.
"У мене було дві пропозиції звідти, але в результаті відмовили в останній момент через те, що маю російський паспорт.
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Батько у мене був військовий, я народився в Україні. І, мабуть, вони думали, що маю український паспорт. Але потім, коли почали спілкуватися... Для них Україна та Росія виявилися різними речами.
Я не можу це поділити. У мене тато – українець, мама – росіянка. Як я можу поділити? Ніяк. А у людей різниця є", – цитує Бойка Sport24.
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