Пришло время перейти в клуб-победитель, – Икарди пренебрежительно высказался об Интере

Форвард ПСЖ Мауро Икарди рассказал, почему решил перебраться в Лигу 1 и пренебрежительно высказался в адрес Интера.

"Теперь пришло время побеждать. Я сделаю все, чтобы меня выкупили. Я пришел в ПСЖ, чтобы играть. Если ты пришел с опцией выкупа, ты должен приложить все усилия, чтобы клуб купил вас. Посмотрим, что произойдет следующим летом.

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Весь мир знает меня как нападающего-киллера, я всегда готов забить. После очень раннего дебюта в Росарио в Аргентине голы всегда были моей целью, моей одержимостью.

Я играл в Интере 7 лет, моей мечтой было играть с ним в Лиге чемпионов, я реализовал ее, но мы ничего не выиграли. Пришло время перейти в клуб-победитель, который выигрывает. Теперь нам нужно начать побеждать", – цитирует Икарди La Gazzetta dello Sport.

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