Примере – 90 лет: Барселона выиграла первый чемпионат, дед Унаи Эмери пропустил дебютный гол

Сегодня испанская лига празднует 90-летие. Вспоминаем памятные моменты и рекорды турнира.

10 февраля 1929 года стартовал первый чемпионат Испании. В нем приняли участие 10 команд: Реал Мадрид, Атлетико, Барселона, Эспаньол, Европа, Расинг, Аренас, Атлетик, Реал Сосьедад, Реал Унион. 6 из них сейчас выступают в Ла Лиге, 3 (Реал, Барса, Атлетик) никогда не вылетали.

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Первый матч сыграли между собой Эспаньол и Реал Унион на стадионе Саррия. За игрой наблюдали 7 тысяч зрителей. Премьерный гол турнира на 5-й минуте поединка забил игрок каталонской команды Хосеп "Питус" Прат. Пропустил тот мяч дед Унаи Эмери, который защищал ворота Униона.

Единственный из 10 стадионов дебютного чемпионата, который сохранился до наших дней, – Галь. Построенная в 1926 году арена до сих пор принимает домашние игры Реала Унион.

Первым чемпионом Испании стала Барселона, но доминировал до перерыва на гражданскую войну Атлетик – 4 чемпионства до 1936-м. Всего у баскской команды 8 чемпионств – 4-й результат в турнире. Топ-3 более ожидаемым быть не мог: Атлетико – 10 титулов, Барселона – 25 титулов, Реал – 33 титула. В общем Примеру выигрывали 9 клубов. Кроме упомянутых, еще Валенсия (6), Реал Сосьедад (2), Депортиво, Севилья и Бетис (по 1).

Рекорды Примеры:

– Самая крупная победа в истории чемпионата случилась 8 февраля 1931 года, когда Атлетик разгромил Барселону со счетом 12:1. 7 голов забил фовард Бата – рекорд для одного матча (столько же имеет Кубала против Спортинга).

– Больше всего матчей сыграл Андони Субисаррета – 622.

– Больше всего матчей на тренерском мостике провел Луис Арагонес – 757.

– Больше всего побед одержал Икер Касильяс – 334.

– Больше всего титулов чемпиона футболистом выиграл Пако Генто – 12.

– Больше всего чемпионств на посту тренера оформил Мигель Муньос – 9.

– Самую длинную голевую серию выдал Лионель Месси в сезоне 2013/13 – 19 туров подряд. В том же сезоне аргентинец оформил рекорд по голам в течение одного чемпионата – 49.

– Больше всего очков за сезон набрали Реал-2012/13 и Барселона-2012/13 – 100. В том же чемпионате "сливочные" поставили рекорд по забитым голам – 121.

– Больше всего матчей принял домашний стадион Атлетика "старый" Сан Мамес – 1304.

– Больше всего пенальти потянул Диего Алвес, побив рекорд Субисарреты – 17.

– Самым молодым автором гола стал Фабрис Олинга – 16 лет 98 дней.

– Самым старым бомбардиром называют Донато – 40 лет 138 дней.

– Самый быстрый гол забил Хосеба Льоренте – 7.3 секунды после стартового свистка.