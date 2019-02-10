Прімері – 90 років: Барселона виграла перший чемпіонат, дід Унаї Емері пропустив дебютний гол

Сьогодні іспанська ліга святкує 90-річчя. Пригадуємо пам'ятні моменти та рекорди турніру.
10 лютого 1929 року стартував перший чемпіонат Іспанії. В ньому взяли участь 10 команд: Реал Мадрид, Атлетіко, Барселона, Еспаньйол, Європа, Расінг, Аренас, Атлетік, Реал Сосьєдад, Реал Уніон. 6 з них зараз виступають у Ла Лізі, 3 (Реал, Барса, Атлетік) ніколи не вилітали.
Рекордсмени Прімери-2018/19: Мессі – найкращий у 7 номінаціях, Куртуа, Рамос і Сімеоне також в топах
Перший матч зіграли між собою Еспаньйол і Реал Уніон на стадіоні Саррія. За грою спостерігали 7 тисяч глядачів. Прем'єрний гол турніру на 5-й хвилині поєдинку забив гравець каталонської команди Хосеп "Пітус" Прат. Пропустив той м'яч дід Унаї Емері, який захищав ворота Уніона.
Єдиний з 10 стадіонів дебютного чемпіонату, який зберігся до наших днів, – Галь. Побудована в 1926 році арена досі приймає домашні ігри Реала Уніон.
Першим чемпіоном Іспанії стала Барселона, але домінував до перерви на громадянську війну Атлетік – 4 чемпіонства до 1936-го. Загалом у баскської команди 8 чемпіонств – 4-й результат в турнірі. Топ-3 більш прогнозованим бути не міг: Атлетіко – 10 титулів, Барселона – 25 титулів, Реал – 33 титули. Загалом Прімеру вигравали 9 клубів. Окрім згаданих, ще Валенсія (6), Реал Сосьєдад (2), Депортіво, Севілья та Бетіс (по 1).
Рекорди Прімери:
– Найбільша перемога в історії чемпіонату трапилася 8 лютого 1931 року, коли Атлетік розгромив Барселону з рахунком 12:1. 7 голів забив фовард Бата – рекорд для одного матчу (стільки ж має Кубала проти Спортінга).
– Найбільше матчів зіграв Андоні Субісаррета – 622.
– Найбільше матчів на тренерському містку провів Луїс Арагонес – 757.
– Найбільше перемог здобув Ікер Касільяс – 334.
– Найбільше титулів чемпіона футболістом виграв Пако Генто – 12.
– Найбільше чемпіонств на посаді тренера оформив Мігель Муньйос – 9.
– Найдовшу гольову серію видав Ліонель Мессі в сезоні 2013/13 – 19 турів поспіль. У тому ж сезоні аргентинець оформив рекорд за голами протягом одного чемпіонату – 49.
– Найбільше очок за сезон набрали Реал-2012/13 і Барселона-2012/13 – 100. У тому ж чемпіонаті "вершкові" поставили рекорд за забитими голами – 121.
– Найбільше матчів прийняв домашній стадіон Атлетіка "старий" Сан Мамес – 1304.
– Найбільше пенальті потягнув Дієго Алвес, побивши рекорд Субісаррети – 17.
– Наймолодшим автором гола став Фабріс Олінга – 16 років 98 днів.
– Найстаршим бомбардиром називають Донато – 40 років 138 днів.
– Найшвидший гол забив Хосеба Льоренте – 7.3 секунди після стартового свистка.