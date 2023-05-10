Олимпийский чемпион по борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк не понимает, почему отечественным футболистам фактически разрешили обойти запрет выступать в одних соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами.

"Получил ответ Минмолодежьспорта на мое обращение об особых условиях допуска участия национальной сборной по футболу в отборе на Чемпионат Европы-2024, к которому допущены спортсмены рб.

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У меня нет информации о тексте обращения Украинской ассоциации футбола в Минмолодежьспорт, однако можем только догадываться, какие сильные аргументы привела УАФ, что национальная сборная по футболу будет участвовать в отборе на Чемпионате Европы-2024, и Министерство эту информацию приняло к сведению, фактически разрешив участвовать в соревнованиях, в нарушение своего же приказа (интересно, что, судя по тексту письма, это был уже второй ответ (могу лишь предположить, что первый ответ был отказом).

Также Министерство в своем письме отметило, что главное, чтобы не было очных встреч украинских и белорусских команд, скорее всего, точно зная, что этого не будет. Это и есть яркий пример двойных стандартов", – написал Беленюк в личном Telegram-канале.

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