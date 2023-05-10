Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат України Жан Беленюк не розуміє, чому вітчизняним футболістам фактично дозволили обійти заборону виступати в одних змаганнях з російськими та білоруськими спортсменами.

"Отримав відповідь Мінмолодьспорту на моє звернення щодо особливих умов допуску участі національної збірної з футболу у відборі на Чемпіонат Європи-2024, до якого допущені спортсмени рб.

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У мене немає інформації щодо тексту звернення Української асоціації футболу до Мінмолодьспорту, проте можемо тільки здогадуватись, які сильні аргументи привела УАФ, що національна збірна з футболу буде брати участь у відборі на Чемпіонаті Європи-2024, і Міністерство цю інформацію взяло до відома, фактично дозволивши брати участь у змаганнях, у порушення свого ж наказу (цікаво, що, судячи з тексту листа, це була вже друга відповідь (можу лише припустити, що у першій відповіді була відмова).

Також Міністерство у своєму листі зазначило, що головне, щоб не було очних зустрічей українських та білоруських команд, скоріш за все, достеменно знаючи, що цього не буде. Це і є яскравий приклад подвійних стандартів", – написав Беленюк у особистому Telegram-каналі.

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