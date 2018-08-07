toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Приймак: После введения видеоповторов судейство в УПЛ стало бы более объективным

8 августа 07:59 6 Читати українською
Приймак: После введения видеоповторов судейство в УПЛ стало бы более объективным
Владислав Приймак (второй слева) / фото ФК Львов

Полузащитник ФК Львов Владислав Приймак рассказал о спорных эпизодах в матче 3-го тура Премьер-лиги с полтавской Ворсклой.

"Увидел в динамике, что это было в штрафной, а также то, что там была игра в ногу нашему футболисту. Говорят, что арбитры – тоже люди, они тоже могут ошибаться, но тогда давайте сделаем видеоповторы в Премьер-лиге . По моему мнению, это было бы очень классно для нашего чемпионата.

Ворскла – Львов – 1:0 –​​​​​​​ видео гола и обзор матча​​​​​​​

Во-первых, судейство стало бы более объективным, было бы меньше ошибок, как с тем же неназначенным пенальти. Понятно, что это было бы 50 на 50 – забили бы мы его или нет. Но такие микроэпизоды влияют на результат игры", – цитирует Приймака официальный сайт ФК Львов.

Украина3 тур

Ворскла - Львов: Суббота 04 августа 2018

Ворскла
Матч окончен
1 : 0
Львов
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Львов Львов Владислав Приймак Владислав Приймак Ворскла - Львов УПЛ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
мин
Челси
22:00
Лион
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук