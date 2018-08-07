Приймак: После введения видеоповторов судейство в УПЛ стало бы более объективным

Полузащитник ФК Львов Владислав Приймак рассказал о спорных эпизодах в матче 3-го тура Премьер-лиги с полтавской Ворсклой.

"Увидел в динамике, что это было в штрафной, а также то, что там была игра в ногу нашему футболисту. Говорят, что арбитры – тоже люди, они тоже могут ошибаться, но тогда давайте сделаем видеоповторы в Премьер-лиге . По моему мнению, это было бы очень классно для нашего чемпионата.

Ворскла – Львов – 1:0 –​​​​​​​ видео гола и обзор матча​​​​​​​

Во-первых, судейство стало бы более объективным, было бы меньше ошибок, как с тем же неназначенным пенальти. Понятно, что это было бы 50 на 50 – забили бы мы его или нет. Но такие микроэпизоды влияют на результат игры", – цитирует Приймака официальный сайт ФК Львов.