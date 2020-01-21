Прийма покинул солигорский Шахтер

Украинский защитник Василий Прийма разорвал контракт с белорусским Шахтером из Солигорска.

О прекращении сотрудничества с 28-летним футболистом сообщил официальный сайт белорусского клуба. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию.

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Напомним, Прийма подписал контракт с Шахтером в феврале 2019 года. Ранее главный тренер "горняков" Юрий Вернидуб заявил, что не рассчитывает на Прийму из-за изменений в лимите на легионеров в чемпионате Беларуси.

Отметим, что украинец успел сыграть за Шахтер 9 матчей во всех турнирах. Ранее он выступал за итальянские Фрозиноне и Торино, а также за донецкий Металлург.

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