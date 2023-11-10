Украинский бизнесмен Фемис Сагиров, который в свое время финансировал ФК Перемога из Днепра, рассказал о приглашении в команду Роберта Гегедоша и Дмитрия Немчанинова.

"Это была моя ошибка, о которой я сожалею до сих пор. Я пригласил из Вереса настоящих чертей – Гегедоша и Немчанинова, которые получили зарплаты и безумные подъемные заранее.

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Они не сыграли за ФК Перемога ни одной официальной игры, зато бухали и дебоширили в Турции. Персонал отеля даже вызвал полицию. Я посмотрел на этот цирк и улетел на Кипр 27 февраля. А они говорят, что мы бросили их в Турции", – цитирует Сагирова портал Украинский футбол.

Напомним, Гегедош и Немчанинов перебрались в Перемогу в 2022 году, но так и не сыграли за команду ни одного официального матча. Клуб был расформирован с началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

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