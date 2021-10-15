"В Германии мужчины говорили о мужчинах, когда я там был. В команде не знаю, был ли кто-то, я подозревал там парочку, улыбались друг другу, туда-сюда, они слишком нежные были.

"В наше время это было очень распространено явление": Кополовец озвучил премиальные за договорные матчи

Это был тяжелый период для меня. Я иду в магазин, вижу брошурочка с акциями, а на фото два мужика идут, написано: "Счастливая семья". Я не против, но, на мой взгляд, это больные люди. Я придерживаюсь позиции Лукашенко. Когда идет пропаганда, детей из маленького возраста к этому приучают, это неправильно. Мне уже писали геи: "Почему ты нас так не любишь?" Говорю: "Пацаны, вы что?"

Была такая ситуация, что я дал здесь комментарий по поводу геев. Какая-то собака перевела текст и бросила на сайт моей команды. И меня вызвал президент по этому поводу: "Ты не должен так говорить". А я в своей стране сказал. Я не говорю, что в Германии... Он на меня немного обиделся за это", – сказал Кополовец в интервью Отдушивдушу .