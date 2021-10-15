"Дотримуюся позиції Лукашенка": Кополовець – про своє ставлення до геїв
Колишній гравець Карпат, Миная та інших українських команд Михайло Кополовець розповів, чому не надто позитивно ставиться до представників ЛГБТ.
"У Німеччині чоловіки говорили про чоловіків, коли я там був. У команді не знаю, чи був хтось, я підозрював там парочку, усміхалися один одному, туди-сюди, вони надто ніжні були.
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Це був важкий період для мене. Я йду в магазин, бачу брошурочка з акціями, а на фото два мужики йдуть, написано: "Щаслива сім'я". Я не проти, але, на мій погляд, це хворі люди. Я дотримуюся позиції Лукашенка. Коли йде пропаганда, дітей з маленького віку до цього привчають, це неправильно. Мені вже писали геї: "Чому ти нас так не любиш?" Кажу: "Пацани, ви що?"
Була ж така ситуація, що я дав тут коментар щодо геїв. Якась собака переклала текст і кинула на сайт моєї команди. І мене викликав президент щодо цього: "Ти не повинен так говорити". А я ж у своїй країні сказав це. Я ж не кажу, що в Німеччині... Він на мене трохи образився за це", – сказав Кополовець в інтерв'ю Отдушивдушу.
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