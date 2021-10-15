"У Німеччині чоловіки говорили про чоловіків, коли я там був. У команді не знаю, чи був хтось, я підозрював там парочку, усміхалися один одному, туди-сюди, вони надто ніжні були.

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Це був важкий період для мене. Я йду в магазин, бачу брошурочка з акціями, а на фото два мужики йдуть, написано: "Щаслива сім'я". Я не проти, але, на мій погляд, це хворі люди. Я дотримуюся позиції Лукашенка. Коли йде пропаганда, дітей з маленького віку до цього привчають, це неправильно. Мені вже писали геї: "Чому ти нас так не любиш?" Кажу: "Пацани, ви що?"

Була ж така ситуація, що я дав тут коментар щодо геїв. Якась собака переклала текст і кинула на сайт моєї команди. І мене викликав президент щодо цього: "Ти не повинен так говорити". А я ж у своїй країні сказав це. Я ж не кажу, що в Німеччині... Він на мене трохи образився за це", – сказав Кополовець в інтерв'ю Отдушивдушу.

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