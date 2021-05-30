Как известно, сборная Украины продолжает второй подготовительный сбор в Харькове перед финальной частью Евро-2020.

Зинченко стал лучшим игроком Манчестер Сити в проигранном Челси финале Лиги чемпионов по версии Whoscored

В связи с отсутствием наставника "сине-желтых" Андрея Шевченко, который накануне посетил финал Лиги чемпионов, тренировочным процессом руководят его ассистенты Андреа Малдера, Мауро Тасотти и Александр Шовковский.

По сообщению Meta Ratings, возвращение главного тренера в Харьков ожидается сегодня вечером, 30 мая. В то же время один из героев вчерашнего поединка Александр Зинченко прибудет в расположение сборной 1 июня. Шевченко, учитывая эмоциональное опустошение защитника Манчестер Сити, решил дать ему три дня отдыха.

Напомним, 3 июня сборную Украины в Днепре ждет контрольный матч против команды Северной Ирландии, а 7 июня – матч в Харькове со сборной Кипра.

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