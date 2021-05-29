Лига чемпионов УЕФА 2020/21, Финал

Манчестер Сити – Челси – 0:1

Голы: Хаверц, 42

Уже второй год подряд финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула в Португалию. На этот раз английские гранды выбили себе вояж в солнечный Порту – поединок за "ушастика" решили провести на знаменитом Драгау. Букмекеры называли фаворитами подопечных Гвардиолы, у которых более гибкая тактика и лучшие результаты на дистанции (чего только стоит серия в 21 победу подряд посреди сезона), но весной "горожане" проиграли Челси в полуфинале Кубка Англии и в матче АПЛ. Правда, тогда Манчестер Сити играл неосновным составом. В целом же, все ожидали от встречи "сухой" тактической дуэли между учителем (Пепом) и учеником (Тухелем).

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От нынешнего финала ожидали максимально закрытой игры с контратаками Челси. Со вторым пунктом прогнозисты угадали, а вот агрессивный футбол от Ман Сити удивил. Уже на 8-й минуте Стерлинг запорол выход один на один с Менди. Кроме того, по ходу первого тайма Фоден пробивал метров с десяти, а Марез не смог замкнуть прострел на линию вратарской. Впрочем, инициативу достаточно быстро захватили лондонцы: Вернер трижды мог забивать ударами с минимальных дистанций, а несколько хороших вбеганий в штрафную накрыли Зинченко и Ко.

В итоге, на 42-й минуте преимущество "аристократов" принесло успех. Маунт получил мяч в глубине, развернулся и моментально отправил передачу в гигантскую брешь в обороне Сити на ход Хаверцу. Кай оторвался от Зинченко и вышел один на один с Эдерсоном, переиграв его и забив в пустые ворота – 0:1!

Сразу после перерыва подопечные Пепа Гвардиолы попытались устроить штурм, но давление "горожан" ничего не принесло. На 59-й минуте они ещё и потеряли де Брюйне, которого жёстко принял на корпус Рюдигер – Кевин не смог даже досмотреть финал на скамейке. После этого команды провели серию замен: у Манчестер Сити вместо Бернарду Силвы и Стерлинга в середине тайма вышел Фернандиньо и Агуэро, а Тухель снял Вернера ради Пулишича.

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Кристиан мог добить Сити на 72-й минуте, получив передачу от Хаверца под фактический выход один на один с Эдерсон. Американец пробил в дальний угол, однако мяч прошел рядом со штангой. Этот момент был лучшим за весь второй тайм.

Ни за последние 20 минут второго тайма, ни за 6 компенсированных минут Манчестер Сити не смог организовать хотя бы один серьезный момент. Челси в этот период откровенно сел в оборону, уверенно отбиваясь до 90+7-й – именно в этот момент Марез выстрелил из-за пределов штрафной в правую девятку. Казалось, что это гол, но мяч просвистел над крестовиной.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Челси. Лондонцы стали триумфаторами Лиги чемпионов УЕФА 2020/21!

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