В финальном поединке Лиги чемпионов Манчестер Сити с минимальным счетом уступил Челси (0:1). Статистический портал Whoscored традиционно оценил участников поединка.

Манчестер Сити – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

Интересно, что лучшим футболистом в составе "горожан" стал Александр Зинченко. Украинец получил высокие 7,0 баллов. Вторым в команде стал еще один защитник – Рубен Диаш (6,9 баллов).

Лучшим игроком матча назван Кай Хаверц, который отметился победным голом. Его игру оценили в 8,3 балла.

Челси выиграл Лигу чемпионов, удержав победу над Манчестер Сити – Зинченко провалился в моменте с единственным голом