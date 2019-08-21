"При нем я уже не позволял себе злоупотреблять вредными привычками", – Нинкович назвал лучшего тренера в Динамо

Бывший полузащитник Динамо Милош Нинкович признался, что считает Юрия Семина лучшим тренером за все время своей карьеры в Киеве.

"Кто из тренеров Динамо больше всех дал мне как футболисту? Семин, это однозначно. При нем мы играли в лучший футбол. Он пришел, оценил ситуацию, посмотрел, какие игроки у него в активе и под них подобрал модель игры.

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Я кочевал из Динамо-2 в дубль, из дубля в Динамо-2. Семин приехал в Киев и перевел нас с Милевским и Алиевым в первый состав. Честно говоря, в то время я уже хотел уходить из Динамо, было много травм. Тогда у меня и состоялась продолжительная беседа с Игорем Суркисом, который сказал мне: "Я хочу тебя видеть у нас в команде, только перестань гулять и пить". Я его послушался, и как раз приехал Юрий Павлович.

В следующем сезоне мы выиграли все – чемпионат, кубок, дошли до полуфинала Кубка УЕФА, но вылетели от Шахтера. При Семине я, наверное, сыграл больше всех в сезоне, пропустив лишь один матч.

Раньше бывало всякое, но при Семине я уже не позволял себе злоупотреблять вредными привычками. Этот тренер поверил в меня, и я не мог его подвести. Мне было 22 года, и я вовремя взялся за голову. Иначе испортил себе карьеру", – рассказал Нинкович Fraza.ua.

Напомним, Нинкович выступал за Динамо с 2004 по 2013 годы и дважды выиграл чемпионат Украины. Сейчас 34-летний серб защищает цвета Сиднея, с которым также стал двукратным чемпионом Австралии.

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