"При ньому я вже не дозволяв собі зловживати шкідливими звичками", – Нінковіч назвав найкращого тренера в Динамо

Колишній півзахисник Динамо Мілош Нінковіч зізнався, що вважає Юрія Сьоміна найкращим тренером за весь час своєї кар'єри в Києві.

"Хто з тренерів Динамо найбільше дав мені, як футболісту? Сьомін, це однозначно. При ньому ми грали в найкращий футбол. Він прийшов, оцінив ситуацію, подивився, які гравці є у нього в активі і під них підібрав модель гри.

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Я кочував від Динамо-2 в дубль, з дубля в Динамо-2. Сьомін приїхав до Києва і перевів нас з Мілевським та Алієвим в перший склад. Чесно кажучи, в той час я вже хотів йти з Динамо, було багато травм. Тоді ж у мене і відбулася тривала розмова з Ігорем Суркісом, який сказав мені: "Я хочу тебе бачити у нас в команді, тільки перестань гуляти і пити". Я його послухався, і якраз приїхав Юрій Павлович.

У наступному сезоні ми виграли все – чемпіонат, кубок, дійшли до півфіналу Кубка УЄФА, але вилетіли від Шахтаря. При Сьоміні я, напевно, зіграв найбільше за всіх у сезоні, пропустивши лише один матч.

Раніше бувало всяке, але при Сьоміні я вже не дозволяв собі зловживати шкідливими звичками. Цей тренер повірив в мене, і я не міг його підвести. Мені було 22 роки, і я вчасно взявся за голову. Інакше б зіпсував собі кар'єру", – розповів Нінковіч Fraza.ua.

Нагадаємо, Нінковіч виступав за Динамо з 2004 по 2013 рік та двічі виграв чемпіонат України. Наразі 34-річний серб захищає кольори Сіднея, з яким також став дворазовим чемпіоном Австралії.

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