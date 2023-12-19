"Заря может продать Герреро за границу. Думаю, что это критично для Зари, потому что они понимают, что в следующем сезоне не попадут в еврокубки.

"Случился сбой": наставник Зари анонсировал изменения на тренерском мостике луганчан

Так же они готовы продать Батагова, если будет хорошая цена, начиная от миллиона евро. Вообще Заря открыта к тому, чтобы продавать. У них это получается и они это умеют делать", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Герреро был арендован Зарей у Маккаби Тель-Авив в феврале 2023 года, а летом выкуплен у израильтян. В текущем сезоне 23-летний нападающий провел в составе "мужиков" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 1 ассист. Его контракт с Зарей действует до 30 июня 2027 года, а Transfrmarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

Батагов перебрался в Зарю из СК Днепр-1 в июле 2022 года в статусе свободного агента. В нынешнем первенстве он в 19 поединках отметился 2 мячами и оформил 2 результативные передачи. С луганчанами он связан до лета 2025 года. Transfrmarkt правит за него 1,8 млн евро.

К слову, после 17-ти туров Заря идет в турнирной таблице УПЛ на 14-й строчке, набрав 12 очков, и имеет 3 игры в запасе.

"Трубін був капризним, як і Мудрик": Сергій Краковський – про Дніпро 80-х, найкращих кіперів і 38 днів в окупації