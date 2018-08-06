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Президент винницкой Нивы сообщил об отставке тренера в Фейсбуке

08:00 4 Читати українською
Президент винницкой Нивы сообщил об отставке тренера в Фейсбуке
Денис Колчин / фото из соцсетей

Почетный президент Нивы В Василий Вовк сообщил об отставке главного тренера Дениса Колчина.

После сегодняшнего матча Нивы против Вереса главный тренер винничан Денис Колчин потерял свой пост.

"Спасибо за работу, Денис Борисович. Вы уволены", – написал Волк на своей странице в Facebook.

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Вероятно, причиной увольнения стали неутешительные результаты в стартовых трех турах Второй лиги. В активе команды всего 2 набранных очка.

Денис Колчин возглавил Ниву в сентябре 2017 года. Под его руководством команда заняла 3-е место в прошлом розыгрыше второй лиги.

Вторая лига3 турЦентральный городской стадион (Вн) (Винница)

Нива Винница - Верес: Воскресенье 05 августа 2018

Нива Винница
Матч окончен
0 : 0
Верес
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Теги
Вторая лига Нива Винница Нива Винница Василий Вовк Денис Колчин Денис Колчин Нива Винница - Верес
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