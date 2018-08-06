toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Друга ліга
АНДРІЙ ЛУНІН ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Президент вінницької Ниви повідомив про відставку тренера у Фейсбуці

08:00 2 Читать на русском
Президент вінницької Ниви повідомив про відставку тренера у Фейсбуці
Денис Колчин / фото із соцмереж

Почесний президент Ниви В Василь Вовк повідомив про відставку головного тренера Дениса Колчина.

Після сьогоднішнього матчу Ниви проти Вереса головний тренер вінничан Денис Колчин втратив свою посаду.

"Дякую за роботу, Денисе Борисовичу. Вас звільнено", – написав Вовк на своїй сторінці в Facebook.

Друга ліга: Калуш та Черкащина-Академія вийшли в лідери, Верес знову не зміг перемогти

Ймовірно, причиною звільнення стали невтішні результати в стартових трьох турах Другої ліги. У активі команди всього 2 набрані очки.

Денис Колчин очолив Ниву в вересні 2017 року. Під його керівництвом команда посіла 3-е місце в минулому розіграші другої ліги.

Друга ліга3 турЦентральний міський стадіон (Вн) (Вінниця)

Нива Вінниця - Верес: Неділя 05 серпня 2018

Нива Вінниця
Матч завершено
0 : 0
Верес
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Друга ліга Нива Вінниця Нива Вінниця Василь Вовк Денис Колчин Денис Колчин Нива Вінниця - Верес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
16
год
:
55
хв
Астана
17:00
Динамо Загреб
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук