Президент вінницької Ниви повідомив про відставку тренера у Фейсбуці

Почесний президент Ниви В Василь Вовк повідомив про відставку головного тренера Дениса Колчина.

Після сьогоднішнього матчу Ниви проти Вереса головний тренер вінничан Денис Колчин втратив свою посаду.

"Дякую за роботу, Денисе Борисовичу. Вас звільнено", – написав Вовк на своїй сторінці в Facebook.

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Ймовірно, причиною звільнення стали невтішні результати в стартових трьох турах Другої ліги. У активі команди всього 2 набрані очки.

Денис Колчин очолив Ниву в вересні 2017 року. Під його керівництвом команда посіла 3-е місце в минулому розіграші другої ліги.