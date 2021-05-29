Накануне коллектив из одноименного города завоевал последнюю путевку в Серию А сезона 2021/22, минимально одолев Читаделлу (2:1) в двухматчевом противостоянии.

Венеция в меньшинстве драматично выгрызла возвращение в элиту и стала последним участником нового сезона Серии А

Бесспорно, это был большой праздник для всех любителей Венеции, в том числе и для 62-летнего Данкана Нидрауера – владельца "крылатых львов". Бизнесмен эффектно отпраздновал выход в Серию А, прыгнув в один из каналов города на глазах у болельщиков.

Заметим, Венеция – третий представитель Серии В (вместе с Эмполи и Салернитаной), который в следующем году будет выступать в элите. Последний раз "оранжево-черно-зеленые" играли там в сезоне 2001/02, а самым высоким их достижением стало третье место в кампании 1941/42.

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