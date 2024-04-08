“Команда – игроки, тренеры, персонал – такие же люди, как и все украинцы, которые более двух лет живут в условиях войны под постоянной угрозой ракетных ударов. Сколько людей пережили оккупацию, сколько воюют на фронте и ежедневно на их глазах разрываются тела собратьев. Думаю, все наши члены команды понимают, что мы в войне не первый день, так что никак это событие не сказалось на команде и никаких панических реакций ни от кого нет.

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Пользуясь случаем, от имени команды хочу выразить соболезнования тем, кто пострадал и кто в эти минуты не может выйти на улицу с ребенком из-за загрязненного воздуха, кто в состоянии эмоционального шока и т.д. – мы благодарим город и его жителей, благодаря которым в первую очередь существует команда и очень благодарны за вчерашний матч с ЮКСА, где поддержать команду пришло максимальное количество болельщиков.

К сожалению, это не первая подобная трагедия в нашем городе, ранее был прилет просто в спальный микрорайон, где у людей дома, многие погибли, многие потеряли жилье. О ситуации в Купянске, Краматорске и других городах нашей страны нечего и говорить, поэтому я не думаю, что стоит много внимания уделять футбольной команде, которая, к счастью, не пострадала", – поделился Костюк в комментарии Tribuna.

К слову, этой ночью Россия в очередной раз обстреляла территорию Украины, в частности объект инфраструктуры на Житомирщине. Из-за этого возникла угроза загрязнения воздуха в области.

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