Президент Спортинга будет работать врачом на время карантина

Президент португальского Спортинга Фредерику Варандаш заявил, что возвращается к работе врачом на время пандемии коронавируса.

"Я служил стране раньше. Теперь сделаю это снова. И буду делать до тех пор, пока в Португалии введено чрезвычайное положение. Буду возвращаться каждый раз, когда это понадобится стране. Давайте поможем друг другу все вместе", – написал Варандаш в инстаграме.

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Из-за распространения пандемии коронавируса COVID-19 Вооруженные силы Португалии привлекают в свои ряды солдат в запасе и в отставке. Во время войны в Афганистане Варандаш работал армейским врачом. Теперь он будет помогать португальцам, которые заразились опасной болезнью. Варандаш не стремится занять административную должность, а нацелен на работу в полевых условиях.

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