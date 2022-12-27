"Россия начала против нас войну. Эти долб**бы, наверно, еще живут в Советском Союзе. Это если бы во время Второй мировой войны футболист Ракицкий поехал играть в берлинскую Герту. Они едут в страну, укравшую у нас Крым и начавшую войну на Донбассе, и находят тысячи оправданий: "спорт вне политики", "мне семью кормить надо".

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Лично для меня Россия исчезла после 2014 года. Возможно, когда там сменится власть, их осудит международный трибунал в Гааге, можно будет что-то говорить, но не сейчас.

Я не смотрю российский футбол, но, бывает, вижу их выступления в европейских турнирах. Но там нет русских фамилий, одни легионеры. К тому же они постоянно вылетают, и это при том, что у них есть деньги в футболе, раз в 50 больше, чем в нашем чемпионате", – сказал Береза ​​в интервью FanDay.

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