"Росія почала проти нас війну. Ці довб***би, мабуть, ще живуть у Радянському Союзі. Це якби під час Другої світової війни футболіст Ракицький поїхав грати в берлінську Герту. Вони їдуть у країну, яка вкрала у нас Крим і розпочала війну на Донбасі, і знаходять тисячі виправдань: "спорт поза політикою", "мені сім'ю годувати треба".

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Особисто для мене Росія зникла після 2014 року. Можливо, коли там зміниться влада, їх засудить міжнародний трибунал у Гаазі, можна буде щось говорити, але не зараз.

Я не дивлюсь російський футбол, але, буває, натрапляю на їхні виступи у європейських турнірах. Але там немає російських прізвищ, одні легіонери. До того ж вони постійно вилітають, і це при тому, що у них є гроші у футболі, разів у 50 більше, ніж у нашому чемпіонаті", – сказав Береза ​​в інтерв'ю FanDay.

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