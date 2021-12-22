"У меня было два предложения оттуда, но в итоге отказали в последний момент из-за того, что у меня есть российский паспорт.

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Отец у меня был военный, я родился в Украине. И, наверное, они думали, что у меня есть украинский паспорт. Но потом, когда начали общаться... Для них Украина и Россия оказались разными вещами.

Я не могу это разделить. У меня папа – украинец, мама – россиянка. Как я могу разделить? Никак. А у людей разница есть", – цитирует Бойко Sport24.

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