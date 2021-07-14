"Прежде всего, хочу сразу подчеркнуть, что Рубикон – участник Второй лиги. Любые инсинуации относительно нашего футбольного клуба – не более, чем попытки некоторых личностей просто попиариться.

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Не хочу и не могу комментировать ситуацию с Олимпиком. Там есть руководство клуба, которое четко дало понять, что оно в переговорном процессе с потенциальными инвесторами и клуб собирается участвовать в соревнованиях Первой лиги.

На мой взгляд, это очень хорошая тенденция, отечественные клубы еще кому-то интересны. Рубикон не собирается занимать чье-то место ни в Первой лиге, ни в Премьер-лиге. У нас свой путь развития, который мы выбрали и стараемся придерживаться. Новый сезон начнем во Второй лиге.

Я читал тексты некоторых людей о том, что Рубикон и Олимпик – нечто вроде фарм-клуба. Нет, и еще раз нет. Мы действительно сотрудничали с донецким клубом в контексте аренды футболистов. И должен заметить, что руководство Олимпика выполнило свои обязательства в полном объеме перед нашим клубом и игроками", – цитирует президента FootBoom.

К слову, Рубикон занял 11 место в прошлогоднем розыгрыше Второй лиги группы А. Олимпик объявил о снятии из чемпионата, но должен заменить Минай в Первой лиге.

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