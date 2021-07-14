"Перш за все, хочу відразу підкреслити, що Рубікон – учасник Другої ліги. Будь-які інсинуації щодо нашого футбольного клубу – не більше, ніж спроби деяких особистостей просто попіаритися.

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Не хочу і не можу коментувати ситуацію з Олімпіком. Там є керівництво клубу, яке чітко дало зрозуміти, що воно в переговорному процесі з потенційними інвесторами і клуб збирається брати участь в змаганнях Першої ліги.

На мій погляд, це дуже хороша тенденція, що вітчизняні клуби ще комусь цікаві. Рубікон не збирається посідати чиєсь місце ні в Першій лізі, ні в Прем'єр-лізі. У нас свій шлях розвитку, який ми вибрали і намагаємося дотримуватися. Новий сезон почнемо в Другій лізі.

Ніде правди діти, я читав тексти деяких людей про те, що Рубікон і Олімпік – щось на кшталт фарм-клубу. Ні, ще раз ні. Ми дійсно співпрацювали з донецьким клубом в контексті оренди футболістів. І мушу зауважити, що керівництво Олімпіка виконало свої зобов'язання в повному обсязі перед нашим клубом і гравцями", – цитує президента FootBoom.

До слова, Рубікон посів 11 місце у минулорічному розіграші Другої ліги групи А. Олімпік оголосив про зняття з чемпіонату, але начебто мав замінити Минай у Першій лізі.

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