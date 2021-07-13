Рубикон может занять место Олимпика в Первой лиге в следующем сезоне, сообщает журналист Олег Барков в своем Telegram-канале.

"У Олимпика будут новый президент и новые инвесторы": Гельзин раскрыл будущее клуба после снятия с УПЛ

Отмечается, что клубы тесно сотрудничали, поскольку молодежная и юниорская команда Олимпика состояли из игроков Рубикона и Черкащині. Теперь же может повториться ситуация со сценарием Верес-Львов, когда львовский клуб занял место ровенского в УПЛ, хотя выступал во Второй лиге.

К слову, Рубикон занял 11 место в прошлогоднем розыграше Второй лиги в группе А, набрав лишь 17 очков. Олимпик же объявил о снятии с чемпионата, но будто бы должен был заменить Минай в Первой лиге.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21