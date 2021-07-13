Олимпик отдаст свое место в Первой лиге – журналист предсказывает обмен по сценарию Верес-Львов
Состав участников Первой и Второй лиг может понести неожиданные изменения.
Рубикон может занять место Олимпика в Первой лиге в следующем сезоне, сообщает журналист Олег Барков в своем Telegram-канале.
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Отмечается, что клубы тесно сотрудничали, поскольку молодежная и юниорская команда Олимпика состояли из игроков Рубикона и Черкащині. Теперь же может повториться ситуация со сценарием Верес-Львов, когда львовский клуб занял место ровенского в УПЛ, хотя выступал во Второй лиге.
К слову, Рубикон занял 11 место в прошлогоднем розыграше Второй лиги в группе А, набрав лишь 17 очков. Олимпик же объявил о снятии с чемпионата, но будто бы должен был заменить Минай в Первой лиге.
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