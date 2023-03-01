Франко-алжирский бизнесмен Таеб Бенабдеррахман подал жалобу с гражданским иском, направленную, в частности, против босса парижан Нассера Аль-Хелаифи. Парижский суд уже назначил троих следователей, начавших расследование.

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42-летний лоббист утверждает, что во время пребывания в Катаре он был арестован без оснований на шесть месяцев. Об этом сообщает L'Équipe. Бенабдеррахмана подвергали пыткам, а затем поместили под домашний арест. Инцидент произошел в январе 2020 года и только в ноябре ему разрешили покинуть страну после подписания протокола о конфиденциальности.

По информации французских СМИ, у бизнесмена были документы, связанные с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре и распределением телевизионных прав медиагруппы Bein, которой владеет президент ПСЖ, которые могли навредить ему. Нассер Аль-Хелаифи все обвинения отвергает.

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