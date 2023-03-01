Франко-алжирський бізнесмен Таєб Бенабдеррахман подав скаргу з цивільним позовом, яка спрямована, зокрема, проти боса парижан Нассера Аль-Хелаїфі. Паризький суд вже призначив трьох слідчих, які почали розслідування.

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42-річний лобіст стверджує, що під час його перебування в Катарі він був заарештований без підстав на шість місяців. Про це повідомляє L'Équipe. Бенабдеррахмана піддавали тортурам, а потім помістили під домашній арешт. Інцидент стався у січні 2020 року і тільки в листопаді йому дозволили покинути країну, після підписання протоколу про конфіденційність.

За інформацією французьких ЗМІ, у бізнесмена були документи, пов'язані з організацією чемпіонату світу з футболу в Катарі та розподілом телевізійних справ медіагрупи Bein, якою володіє президент ПСЖ, і які могли нашкодити йому. Нассер Аль-Хелаїфі всі звинувачення відкидає.

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