Президент ПСЖ категорически отверг любые контакты с Зиданом
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи ясно дал понять, что поиск тренера не входит в нынешние цели клуба.
"Никаких контактов с Зиданом не было. Он отличный тренер, но у нас есть свой и очень хороший.
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Почеттино – наш тренер. Он счастлив быть с нами, а мы тоже рады его видеть здесь. Всем нужно время", – приводит слова Аль-Хелаифи Corriere dello Sport.
Напомним, только летом ПСЖ продлил контракт с Почеттино до 2023 года. Сейчас команда уверенно возглавляет чемпионат Франции и уже гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов.
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