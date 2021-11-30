Форвард ПСЖ Лионель Месси и хавбек парижан Леандро Паредес могут пропустить поединок 16 тура чемпионата Франции против Ниццы.

Аргентинцы пропустили сегодняшнюю тренировку ПСЖ из-за симптомов гастроэнтерита – воспалительного заболевания желудка и тонкой кишки, сообщает Get French Football News.

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Отмечается, что Месси и Паредес могут не сыграть в матче против Ниццы, который запланирован на завтра, 1 декабря.

Добавим, что Лионель вчера в седьмой раз в своей карьере выиграл "Золотой мяч", опередив в голосовании Роберта Левандовски и Жоржиньо. Ранее он получил титул лучшего в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

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