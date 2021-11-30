Президент ПСЖ категорично відкинув будь-які контакти із Зіданом
30 листопада 18:06 - Читать на русском
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі чітко дав зрозуміти, що пошук тренера не входить у нинішні цілі клубу.
"Жодних контактів із Зіданом не було. Він чудовий тренер, але у нас є свій і дуже хороший.
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Почеттіно – наш тренер. Він щасливий бути з нами, а ми також раді його бачити тут. Всім потрібен час", – наводить слова Аль-Хелаїфі Corriere dello Sport.
Нагадаємо, лише влітку ПСЖ продовжив контракт з Почеттіно до 2023 року. Наразі команда впевнено очолює чемпіонат Франції і вже гарантувала собі плей-офф Ліги чемпіонів.
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