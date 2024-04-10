“Возможна ли отставка Николая Гибалюка? Гибалюк – не главный тренер, а исполняющий обязанности главного тренера, помощник Шищенко, который получил шанс стать главным и должен был бы доказать, что достоин этого.

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Пока же команда не показывает той игры, которая была раньше при Шищенко, Максимове и Скидане, и не дает результата. За три тура мы потеряли 5 очков, с трудом выиграли лишь у последней команды чемпионата, опустились с первого места на фактическое третье, при том, что перед командой поставлена задача – чемпионство во Второй лиге. Посмотрим, как будет дальше.

Уже в пятницу тяжелая игра в Одессе, мало времени, чтобы проводить какие-то большие изменения. Главное, чтобы игроки смогли показать свой высокий уровень. Нас существенно подкосила потеря главного тренера на завершающем этапе сборов и лучшего игрока. Возможно, команде нужно больше времени, чтобы заиграть эффективнее", – поделился Костюк в комментарии Украинскому футболу.

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