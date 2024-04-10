"Можлива відставка Миколи Гібалюка? Гібалюк – не головний тренер, а виконувач обов’язків головного тренера, помічник Шищенка, який отримав шанс стати головним і мав би довести, що гідний цього.

"Шарана в Звягелі не буде": президент клубу озвучив статусну причину

Поки ж команда не показує тієї гри, яка була раніше за Шищенка, Максимова і Скидана, і не дає результату. За три тури ми втратили 5 очок, із труднощами виграли лише в останньої команди чемпіонату, опустилися з першого місця на фактичне третє, при тому, що перед командою поставлене завдання – чемпіонство в Другій лізі. Подивимось, як буде далі.

Вже в п’ятницю важка гра в Одесі, мало часу, щоб проводити якісь великі зміни. Головне, щоб гравці змогли показати свій високий рівень. Нас суттєво підкосила втрата головного тренера на завершальному етапі зборів та кращого гравця. Можливо, команді потрібно більше часу, щоб заграти ефективніше", – поділився Костюк у коментарі Українському футболу.

Звягель програв ЮКСА у битві за лідерство, Кудрівка перестріляла Кремінь 2: Друга ліга