Ожидалось, что француз перейдет в Реал, но Мбаппе решил подписать новый договор с ПСЖ. Килиан получит гораздо больше денег и возможность влиять на спортивный вектор развития парижан.

ПСЖ официально объявил, что Мбаппе подписал новый контракт

Никто не знает, во сколько ПСЖ обойдется переподписание Мбаппе. Однако очевидно, что речь идет о сотнях миллионов, если считать зарплату и подписной бонус. Именно финансовый аспект выбрал для критики Хавьер Тебас, который, очевидно, ожидал увидеть французскую звезду в своей лиге.

"То, что ПСЖ собирается сделать, продлив Мбаппе за огромные деньги (знать бы, где и как клуб будет их платить) после убытков в 700 млн евро за последние сезоны и имея более 600 млн зарплатного фонда, является оскорблением футбола. Аль-Хелаифи так же опасен, как и Суперлига", – написал Тебас.

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