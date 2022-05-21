Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе решил связать свое будущее с парижским клубом еще на несколько сезонов.

ПСЖ перед последним матчем сезона сделал подарок своим болельщикам. Парижане объявили, что Килиан Мбаппе подписал новый контракт, рассчитанный еще на три года – до лета 2025-го.

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Клубные соцсети анонсировали это событие ярким видеороликом. Мбаппе стоит на фоне домашнего стадиона и говорит короткую фразу: "Наша история написана здесь. Это Париж!"

"Я очень рад продолжить приключение здесь, в ПСЖ, остаться в Париже – моем городе. Это мой дом, мой город, как я всегда говорил. Я продолжу выступать в Пари Сен-Жермен, чтобы вместе выигрывать титулы", – прокомментировал подписание нового контракта Мбаппе.