Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе извинился перед Флорентино Пересом за то, что решил не переходить в Реал.

Француз был главной целью мадридцев, и Мбаппе тоже хотел присоединиться к Реалу. Килиан до последнего тянул с окончательным решением. Наконец, руководству ПСЖ удалось уговорить форварда остаться.

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Флорентино Перес был одним из первых, кто узнал решение Мбаппе. Футболист послал президенту Реала сообщение в WhatsApp, текст которого рассекретил испанский журналист Хосеп Педрерол.

"Месье Флорентино, сообщаю вам, что я решил остаться в ПСЖ. Хочу поблагодарить вас за предоставленную мне возможность играть за Реал Мадрид – клуб, болельщиком которого я был с детства. Надеюсь, вы с пониманием относитесь к моему решению. Успехов в финале Лиги чемпионов", – написал Мбаппе.

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