Босс Ла Лиги Хавьер Тебас продолжает свою войну за прозрачность финансов в футболе.

Испанец пожаловался в УЕФА на Ювентус и Манчестер Сити, информирует AS.

Президент Ла Лиги заявил, что отказом Реалу Мбаппе и ПСЖ оскорбили футбол

Ранее у Тебаса были претензии к ПСЖ по мотивам астрономического контракта Мбаппе. Президент Ла Лиги убежден, что "клубы-государства" со своими возможностями нагло нарушают финансовый фейр-плей, когда испанцам приходится считать каждую копейку. Манчестер Сити выиграл борьбу за Холанда, наградив агентов неадекватными комиссионными. Претензии к Ювентусу – фальшивые суммы трансферов, позволяющие туринцам вписываться в рамки ФФП.

Тебас убежден, что такие действия окончательно убивают футбольную экономику и конкуренцию, потому ожидает от УЕФА ответных реакций.

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