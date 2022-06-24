Президент клуба УПЛ признался, что давно болеет за Динамо
10:03 - Читати українською
Босс Вереса Иван Надеин ответил на вопрос об использовании ровенского клуба для пиара своего бизнеса.
"Лично я – болельщик футбола и Динамо с 1993 года, ведь я из Киева.
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Если бы я не был таким болельщиком футбола, то, поверьте, любое промо своей компании, даже вкладывая те средства, которые вкладывает клуб сегодня, точно не стоили бы этого", – заявил Надеин в интервью KDK.
К слову, в сезоне 2021/22 Верес дважды уступил Динамо с общим счетом 0:7. Киевляне кампанию завершили на второй строчке, ровенчане – на девятой.
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