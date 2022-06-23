Голкипер Артем Кичак, защитники Игорь Солдат, Роман Гончаренко и Дмитрий Махнев и полузащитник Никита Полюлях покидают Верес, сообщает официальный сайт ровенского клуба.

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Срок контрактов с вышеупомянутыми игроками завершился и стороны не смогли договориться об условиях продления трудовых соглашений.

К слову, Кичак присоединился к Вересу прошлым летом и провел 2 игры в Кубке Украины. Солдат отыграл за Верес 3 сезона (75 матчей и 7 мячей.) Гончаренко за два года оформил 3 результативных выстрела в 52 поединках. Махнев отыграл за ровенчан 2 сезона (23 игры, 1 гол). За плечами Полюляха в составе "красно-черных" 50 игр.

Напомним, по итогам прошлого сезона, который не был доигран из-за начала полномасштабного вторжения российских оккупантов, Верес в турнирной таблице УПЛ занял девятую строчку.

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