Президент Горняка-Спорт Каплун предложил революционную смену формата чемпионата Украины

Президент перволигового Горняка-Спорт Петр Каплун поделился своим видением выхода отечественных клубов с карантина.

"Пока оптимизма особого нет. Судите сами: чтобы закончить чемпионат, – нам надо около трех месяцев. То есть три недели минимум надо на подготовку, ведь уже слишком много воды утекло с момента вынужденной паузы.

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Потом два месяца надо на чемпионат выделить. Мы просчитывали, что провести 11 туров в ускоренном темпе вряд ли удастся. Скажем, нам ехать на матч с Рухом, потом нужно вернуться домой и вскоре снова отправиться в дальний путь в Ужгород. А потом нас ждет игра в Николаеве и через два дня – играть дома. Как можно восстановиться игрокам?

За 30 дней мы вряд ли сумеем провести 11 туров. Есть подозрения, что придется начинать все в августе, то до октября только этот чемпионат проведем. Поэтому вполне можно следующий провести по формату весна-осень.

Сейчас столько претендентов на выход, что и формула доигровки должна быть выверенная, чтобы никого из претендентов на выход в УПЛ не обидеть, а это уже непростая задача", – цитирует функционера Sport Arena.

Отметим, что формат весна-осень является обычным для стран с неблагоприятным климатом, в частности, долгими зимами. Украина отказалась от него в 1992 году.

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