Выборы президента УПЛ перенесены – Смалийчук и другие получат новый шанс

Выборы президента украинской Премьер-лиги перенесли из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса. Прием заявок от кандидатов будет продлен.

Выборы главы лиги перенесены на 25 мая, сообщает Tribuna.

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Волеизъявление клубов Премьер-лиги уже второй раз перенесли. Изначально планировалось, что выборы состоятся 7 апреля. Однако, их перенесли на 24 апреля из-за введеного Кабинетом министров карантина. Поскольку правительство продлило карантин до 11 мая, то и УПЛ решила снова отложить выборы.

Также будет возобновлен прием заявок от кандидатов. Ранее был зарегистрирован лишь один кандидат – председатель Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко. Зато кандидатура Олега Смалийчука, выдвинутого Карпатами, была отклонена из-за нарушения сроков подачи.

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