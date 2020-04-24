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Выборы президента УПЛ перенесены – Смалийчук и другие получат новый шанс

14:29 27 Читати українською
Выборы президента УПЛ перенесены – Смалийчук и другие получат новый шанс
Томас Гримм / Одесса-медиа

Выборы президента украинской Премьер-лиги перенесли из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса. Прием заявок от кандидатов будет продлен.

Выборы главы лиги перенесены на 25 мая, сообщает Tribuna.

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Волеизъявление клубов Премьер-лиги уже второй раз перенесли. Изначально планировалось, что выборы состоятся 7 апреля. Однако, их перенесли на 24 апреля из-за введеного Кабинетом министров карантина. Поскольку правительство продлило карантин до 11 мая, то и УПЛ решила снова отложить выборы.

Также будет возобновлен прием заявок от кандидатов. Ранее был зарегистрирован лишь один кандидат – председатель Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко. Зато кандидатура Олега Смалийчука, выдвинутого Карпатами, была отклонена из-за нарушения сроков подачи.

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Теги
УПЛ выборы президента УПЛ Главное Олег Смалийчук Александр Шевченко
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