Президент страны Эммануэль Макрон планирует посетить Катар и хочет собрать звездную футбольную компанию, сообщает RMC Sport.

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По информации источника, президент Франции хочет, чтобы вместе с ним в Катар полетели Карим Бензема, Поль Погба, Майк Меньян, Кристофер Нкунку, Н'Голо Канте и Преснель Кимпэмбе. Также для них зарезервированы места в президентской ложе на стадионе Лусаил Айконик.

Напомним, эти футболисты претендовали на то, чтобы находиться в составе сборной Франции на ЧМ-2022, однако им помешали травмы. Финальный матч турнира Аргентина – Франция состоится 18 декабря.

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