Франция и Аргентина пробились в финал ЧМ-2022 – Килиан Мбаппе и Лионель Месси разыграют между собой золотой кубок мира. Но являются ли "Ле Блё" на самом деле фаворитами этой встречи? В этом у журналистов Футбол 24 большие сомнения. В частности, левый фланг команды Дидье Дешама кажется очень уязвимым. И именно на нём Лионель Месси попытается повторить бессмертное достижение Диего Марадоны. Почему левый фланг французов кажется уязвимым – смотрите в новом видео на нашем YouTube-канале.

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