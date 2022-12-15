Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря. Матч Аргентина – Франция начнется в 17:00 по киевскому времени. Главным арбитром встречи был назначен поляк Шимон Марциняк. Его ассистентами будут Павел Сокольницки и Томаш Листкевич, сообщает sport.pl.

По информации источника, польская бригада оказалась почти безальтернативной для этой миссии. Дело в том, что ФИФА не хотела, чтобы арбитры на катарском чемпионате мира обслуживали более трех матчей. Также важен был географический принцип. Следовательно, до последнего на финал по-настоящему претендовали только четыре рефери. Марциняк, Данни Маккели, Сесар Рамос и Исмаил Эльфат.

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Эльфат отпал сразу. Хотя он американец, но родился в Марокко. Эта сборная неожиданно добралась до полуфинала, поэтому Исмаил автоматически потерял шансы на дополнительную работу. Мексиканец Сесар Рамос обслуживал полуфинал Франция – Марокко. Оставались только бригады Марциняка и Маккели. Решающими стали оценки ФИФА. У нидерландских рефери рейтинг оказался более низким, поэтому назначения на финал они не получили.

К слову, Шимон Марциняк на ЧМ-2022 уже отсудил два матча – оба с участием финалистов. Он работал на поединке группового этапа Франция – Дания (2:1) и на 1/8 финала Аргентина – Австралия (2:1). Финал станет третьей встречей для польского рефери с каждым его участником. С европейцами Марциняк пересекался в 2020 году в рамках Лиги наций (Франция обыграла Швецию), а с латиноамериканцами – на ЧМ-2018 (Аргентина сыграла вничью с Исландией).

В воскресенье состоится знаменательное событие для польского футбола. Впервые арбитр этой страны будет главным в финальном матче чемпионата мира. Однако представительство на таком уровне у поляков уже было. Ассистентом рефери в финале ЧМ-1990 был Михал Листкевич. Это был один из худших вечеров в истории сборной Аргентины. "Альбиселесте" во главе с Диего Марадоной стремились защитить статус чемпионов мира, но минимально уступили Германии (тогда еще ФРГ). Очевидно, Лео Месси надеется, что история встреч с польскими рефери в финалах Мундиалей в этот раз не повторится.

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