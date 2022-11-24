Джанни Инфантино не дождется бунта в ФИФА, почти все готовы с ним работать.

Инфантино в скором времени будет переизбран на должность президента ФИФА. Никто не бросил вызов стороннику Путина – только он подал заявку. 16 марта следующего года Джанни утвердят на следующий срок.

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Швейцарца в последнее время очень критикуют из-за скандальной деятельности ФИФА, которая закрывает глаза на все нарушения и дает чемпионат мира преступным режимам (Россия-2018, Катар-2022).

Впрочем, у Инфантино грандиозная поддержка федераций. 207 из 211 членов ФИФА рады его переизбрать, сообщает немецкий канал ZDF. Только Норвегия, Дания, Германия и еще одна неназванная федерация открыто выступают против.

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