"Немецкий футбольный союз объявил, что будет последовательным в решении этого вопроса (запрет выходить с повязками One Love на матчи ЧМ-2022 – прим.). И они этого в конце концов не сделали.

Норвегия задумалась над выходом из ФИФА – все из-за Инфантино

Им не хватило смелости противостоять ФИФА. Это было очень необходимо, потому что для меня Джанни Инфантино – это большая катастрофа для мирового футбола, и это была бы отличная возможность показать ему: сюда и не дальше.

ЧМ в Катаре? В эти годы было достаточно времени, чтобы решить вопросы и использовать соответствующие полномочия. Я не думаю, что европейские ассоциации осознали свою силу", – приводит слова Хёнесса Bild.

Напомним, именно при каденции Джанни Инфантино Россия провела чемпионат мира в 2018 году, а призывы мирового сообщества бойкотировать Мундиаль в Катаре из-за систематического нарушения прав человека ФИФА цинично проигнорировала.

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