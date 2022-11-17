В ближайшее время не стоит ожидать изменений в руководстве мирового футбола.

Накануне ночью истек срок подачи заявок на участие в выборах президента ФИФА. Единственным кандидатом оказался действующий глава организации Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба ФИФА.

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К слову, срок подачи заявок был более чем достаточным – кампания продлилась с 30 марта. Очевидно, Инфантино снова переизберется президентом на 73-м конгрессе ФИФА, который состоится в Руанде 16 марта 2023 года.

Напомним, Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года. При его каденции состоятся оба самых скандальных Мундиаля – в России и Катаре. В недавнем прошлом швейцарец кичился дружбой с диктатором оккупантов Путиным. Даже после полномасштабного вторжения России на территорию Украины в высказываниях президента ФИФА не исчезла пророссийская риторика.

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